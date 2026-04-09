Crnogorski državljanin čiji su inicijali A. Š, u čijem kamionu su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas pronašli 38 migranata, sproveden je u Tužilaštvo BiH na dalje postupanje, rečeno je u MUP-u Srpske.

Srna nezvanično saznaje da je riječ o Alenu Š.

- Policija je kod Draksenića, u neposrednoj blizini graničnog prelaza Gradina tokom pretresa teretnog vozila u vlasništvu crnogorskog državljanina, u tovarnom prostoru među drvnim sortimentima pronašla 25 državljana Republike Kine, 12 državljana Turske i jednog državljanina Iraka - saopšteno je danas iz MUP-a.

Alo/Srpskainfo

BONUS VIDEO