Fudbalski savez Srbije (FSS) ugostio je delegaciju Svetske fudbalske federacije (FIFA), koja je tokom dvodnevne posete boravila u Beogradu u okviru redovnih aktivnosti saradnje i podrške savezima kroz program razvoja fudbala.

Kako je navedeno na sajtu FSS, tokom posete, predstavnici FIFA Marian Pahars i Arnar Vidarson sastali su se predstavnicima FSS, generalnim sekretarom Brankom Radujkom, direktorom za Strategiju i razvoj Rankom Stojićem i Ružom Ilić, menadžerom za bazični fudbal zaduženom za FIFA razvojne programe, sa kojima su razgovarali o daljem unapređenju projekata, kao i o strateškim pravcima delovanja u oblasti razvoja igrača.

Dodaje se da je poseban akcenat stavljen na nastavak saradnje u okviru "FIFA Talent Development Scheme" programa, koji ima za cilj stvaranje sistemskih i održivih rešenja za razvoj talenata. U tom kontekstu, istaknuto je da će novi FIFA ekspert zadužen za Srbiju biti Islanđanin Vidarson, koji poseduje bogato iskustvo u elitnom fudbalu kao igrač, trener i generalni menadžer, kako u islandskom, tako i u belgijskom fudbalu. Takođe, obavljao je funkciju tehničkog direktora u FS Islanda.

Pored sastanaka u sedištu FSS, delegacija FIFA posetila je i Sportski centar FSS u Staroj Pazovi, gde su se upoznali sa uslovima za rad državnih selekcija i svakodnevnim funkcionisanjem sistema razvoja. Tokom boravka u Sportskom centru FSS, predstavnici FIFA susreli su se i sa selektorom ženske omladinske reprezentacije Srbije Dragišom Zečevićem, kome su poželeli mnogo uspeha u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. U okviru posete, delegacija je prisustvovala utakmici ženske reprezentacije Srbije do 19 godina, koja je na juče izgubila od Danske.

Kako zaključuju iz FSS, poseta FIFA delegacije predstavlja još jednu potvrdu snažne saradnje između FSS i FIFA, sa zajedničkim ciljem daljeg unapređenja svih segmenata igre i stvaranja uslova za dugoročan uspeh srpskog fudbala.