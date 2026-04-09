Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da ne vidi ništa "kompromitujuće" u detaljima razgovora koji je vodio sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a koji su objavili mediji.

Orban je u intervjuu za Blikk Talk zamoljen da prokomentariše kontroverzu oko procurelog razgovora sa ruskim predsednikom u kojem je, pozivajući se na basnu o mišu i lavu, rekao da je spreman da bude "Putinov miš".

Orban je rekao da veoma prijateljski ton razgovora između lidera nije ništa neobično, opisujući ga kao "normalnu formulu" za komunikaciju.





"Imamo odnose sa predsednikom Sjedinjenih Država, sa mnogim evropskim liderima, sa predsednikom Rusije i liderima nekih zemalja Centralne Azije, u kojima jedni druge nazivamo prijateljima – pa čak i sa nekim liderima muslimanskih zemalja... Ne bih video ništa posebno u tome."





Na pitanje kako bi reagovao ako bi procureo snimak sličnog razgovora između, na primer, njegovog rivala Petera Mađara i Manfreda Vebera (nemačkog poslanika Evropskog parlamenta iz Evropske narodne partije), Orban je izbegao pitanje izjavljujući da Mađarska "ne prisluškuje političke protivnike" i da mađarske obaveštajne službe sada pokušavaju da utvrde kako je štampa došla do transkripta njegovog razgovora sa Putinom.

VSquare, evropski projekat istraživačkog novinarstva, objavio je novi izveštaj u kojem se detaljno opisuje kako je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto koordinirao sa Rusijom u blokiranju puta Ukrajine ka članstvu u EU i drugim sličnim potezima.