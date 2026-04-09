Krađa bicikla izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama

Jedan mladić iz Zagreba podelio je svoju priču na platformi Facebook, gde je njegova objava brzo postala viralna.

On je naveo da mu je bicikl ukraden rano ujutru, nakon što ga je zaključao kod pružnog prelaza u naselju Trnava i otišao na posao vozom. Kada se vratio, bicikla više nije bilo.

Emotivan apel lopovu: „Vrati mi bicikl, daću ti 50 evra“

U objavi je uputio iskrenu poruku:

ponudio je 50 evra nagrade

ponudio kafu ili pivo kao znak zahvalnosti

zamolio lopova da pokaže razumevanje i vrati bicikl

Istakao je da mu je to bilo jedino prevozno sredstvo koje je dobio na poklon i da mu mnogo znači.

Podrška ljudi: nudili mu i novi bicikl

Njegova objava izazvala je veliki broj reakcija i komentara.

Mnogi su izrazili podršku, a jedna osoba ponudila je čak i da mu kupi novi bicikl:

„Izaberite bicikl, ja ću vam ga kupiti“

Ipak, vlasnik je ovu ponudu odbio, naglasivši da mu nije potreban novi bicikl niti novac.

Zašto je odbio pomoć

Kako je objasnio, njegov cilj nije bio da dobije novi bicikl, već da pronađe onaj koji je dobio na poklon i koji za njega ima posebnu vrednost.

Ova priča o krađi bicikla pokazala je i drugu stranu društvenih mreža – solidarnost i spremnost ljudi da pomognu.

Iako je ostao bez bicikla, vlasnik je dobio podršku velikog broja ljudi, što vraća veru u humanost i zajedništvo.