Generalni sekretar NATO-a Mark Rute pokušao je da razjasni zbog čega je američkog predsednika Donalda Trampa nazvao „daddy“, ističući da je u pitanju, kako kaže, jezička greška i nesporazum u prevodu.

Rute je priznao da ga ta izjava i dalje „prati“, još od trenutka kada ju je izgovorio tokom NATO samita održanog u junu prošle godine.

Govoreći o tome, objasnio je da u njegovom maternjem jeziku postoje drugačije nijanse značenja.

„Na holandskom jeziku… prevod za ‘otac’ je ‘daddy’ i ponekad bih rekao da se daddy mora naljutiti… Naravno, daddy ima i drugačije značenje“, rekao je Rute.

Na kraju je priznao da će ga ta formulacija verovatno pratiti zauvek.

„Sada ću s tim morati da živim do kraja života“, dodao je on.