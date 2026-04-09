Američki novinar Taker Karlson postavio je pitanje koje, kako tvrdi, u javnosti gotovo da se i ne otvara – zašto Sjedinjene Američke Države nisu u stanju da kontrolišu Izrael, iako je, prema njegovim rečima, upravo Izrael imao ključnu ulogu u uvlačenju SAD u sukob sa Iranom.

U video-snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks, Karlson je otvoreno izrazio sumnju u prirodu odnosa između dve države.

„Zašto Sjedinjene Američke Države ne mogu da stave pod kontrolu svoju marionetsku državu? Zašto je to jedino pitanje koje se nikada ne razmatra? To je pravo pitanje“, izjavio je Karlson.

On je naveo da su SAD, na insistiranje Izraela, ušle u rat sa Iranom, koji se kasnije pokazao kao neuspešan, ali da sada ne mogu jednostavno da se povuku iz tog sukoba upravo zbog daljih poteza Izraela.

Karlson je dodao da svaki američki građanin ima pravo da zna zbog čega, kako je rekao, „tako mala država“ ima toliki uticaj na politiku i odluke američke vlade.

Podsećanja radi, Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara pokrenuli seriju napada na ciljeve u Iranu, uključujući i prestonicu Teheran.

U međuvremenu, SAD i Iran su postigli sporazum o dvonedeljnom primirju, uz posredovanje Pakistana, kojim je predviđen i nesmetan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.