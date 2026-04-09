U javnosti se pojavio snimak dramatičnog trenutka u kojem izraelske snage izvode precizan napad na vozilo u Palestini, za koje tvrde da je prevozilo pripadnika Hamasa koji se predstavljao kao novinar.

Reč je o Muhamedu Vašahu, dopisniku Al Džazire iz Gaze, koji je bio jedna od dve osobe poginule u ovom napadu. Izraelske odbrambene snage (IDF) tvrde da je on bio „terorista Hamasa“, uprkos tome što je radio kao novinar.

Na snimku koji je objavila vojska vidi se kako nišanske oznake prate vozilo u pokretu, nakon čega dolazi do snažne eksplozije koja ga pretvara u vatrenu kuglu. Automobil, zahvaćen plamenom, nastavlja da se kreće još nekoliko trenutaka pre nego što se zaustavi, dok se gust crni dim diže u vazduh.

Iz IDF-a tvrde da je Vašah bio aktivno uključen u planiranje napada na izraelske snage, ali da je delovao pod maskom novinara Al Džazire.

- Terorista je učestvovao u jačanju Hamasa, radio na sprovođenju napada protiv naših snaga i predstavljao realnu pretnju – navodi se u saopštenju izraelske vojske.

Dodaje se i da su pre napada preduzete mere kako bi se smanjio rizik po civile, uključujući upotrebu preciznog naoružanja, nadzor iz vazduha i dodatne obaveštajne podatke.

Sa druge strane, i Hamas i Al Džazira odbacuju tvrdnje da je Vašah imao bilo kakve veze sa ovom militantnom organizacijom.

Ovaj incident dolazi u trenutku kada Izrael intenzivira napade na Liban, što dodatno ugrožava već krhko primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Američki predsednik Donald Tramp postigao je u poslednjem trenutku dogovor sa Teheranom o dvonedeljnom primirju, koje je uslovljeno ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza.

Međutim, samo nekoliko sati kasnije, Iran je zatvorio ovaj ključni pomorski pravac. Iz iranske mornarice potvrđeno je da su samo dva tankera uspela da prođu pre nego što je, kako tvrde, Izrael prekršio sporazum.

U međuvremenu, izraelske snage izvele su najintenzivniji napad na Liban od početka sukoba. U jednom od udara pogođeno je više od 100 meta za samo deset minuta, dok su, prema navodima lokalnih vlasti, poginule najmanje 254 osobe, a stotine su ranjene.

Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi bolnice u Libanu uskoro mogle ostati bez osnovnih medicinskih sredstava zbog velikog broja povređenih.

Sjedinjene Američke Države ponovile su da Liban nije deo nikakvog sporazuma o prekidu vatre.

Ipak, visoki iranski zvaničnik poručio je da će Iran kazniti Izrael zbog napada na Liban i kršenja primirja.

Izrael, sa druge strane, poručuje da neće stati. Premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da njegova zemlja ima još ciljeva koje mora da ispuni.

- Prst je na obaraču. Spremni smo da se u svakom trenutku vratimo borbama – rekao je Netanjahu, dodajući da Izrael ostaje spreman i za potencijalni sukob sa Iranom.

U međuvremenu, iz Bele kuće je saopšteno da je prvobitni plan Irana sa deset tačaka brzo odbačen, nakon što je Tramp ocenio da ponuđeni uslovi nisu održivi.

Američki predsednik je potom upozorio Teheran da se pridržava dogovora, uz poruku da će u suprotnom uslediti napad „veći, jači i razorniji nego bilo koji do sada“.

Tramp je takođe naglasio da će američke snage, uključujući ratne brodove, avione i trupe, ostati raspoređene u i oko Irana sve dok se postignuti sporazum u potpunosti ne sprovede.