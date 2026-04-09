Maja Marinković u jednoj od prethodnih sezona rijalitija, pričala je o svom odnosu sa majkom.

Tom prilikom otkrila je i da su njenog rođenog brata, koji je bio rođen na Svetog Iliju, ukrali, kao i da je njena majka zbog toga dosta propatila.

- Ne izlazi iz kuće ako joj jedna dlaka nije na mestu. Karakter sam nasledila na oca, dok kod nje sve mora da bude na svom mestu, ja sam opuštena. Do neke 12 godine, kada mi je umrla baka, bile smo okej. Pokupuje mi sve žive nove barbike, garderobu, ali nikada nije bila tu. Dođe po mene, budemo pola dana zajedno i opet me vrati kod tate. Mene su čuvali baka i tata. To vreme što smo provodile zajedno, bilo mi je lepo, ali nikad nisam osetila tu neku ljubav - govorila je Maja.

- Rodila me je sa 21. godinu. Moj tata joj je bio prvi dečko. Prvu bebu su joj ukrali, 1993. godine. Kad su se krala deca, rekli su joj da je dete bilo živo dva tri dana i da je navodno umrlo. Rodila je sina na Svetog Iliju. Zapravo su ukrali dete i ona je tada doživela nervni slom - otkrila je Marinkovićeva.

- Njena majka nije volela mog tatu, pa ne voli ni mene. Branila joj je da se viđa sa mnom, ali je sad nekako i prihvatila. Ima mnogo dobrog dečka. Pet godina se nismo ni videle ni čule, sa sedamnaest godina, smo se videle. Platila mi je usta i tako svašta nešto. Pet meseci smo bile dobre, međutim, mislila je da će moći da mi bude autoritet. Nisam ja njanjava, umem da budem bezobrazna i drčna. Tata mi nikada ništa nije naredio, nije me takao. Nije mi imalo smisla da ona dođe posle pet godina da mi priča šta ću da radim. Ponovo se nismo čule i tri dana pre nego što ću ući u rijaliti me je nazvao njen dečko, pitao me je da li mi treba nešto. Pitao me je da se vidim sa majkom. Razmišljala sam, pa sam porazgovarala sa tatom. Nikada mi nije branio da se viđam sa majkom, ali se razbesneo, jer je znao da je to iz koristi. Zašto bi mi se neko javio tri dana pre ulaska u rijaliti? Uplašila se da ću da pričam istinu - pričala je rijaliti učesnica.

- Mislim da ona nije normalna. Šta sam ja, kolateralna šteta - dodala je Maja.

- Nemoj to tako da gledaš. Pokušaj da oprostiš, pa čak i da te ne voli, oprosti joj. Prolupala je žena, dva pobačaja ukrali joj dete... Strašno mi je to, znam koliko meni nedostaje otac, a tvoja majka je živa - tešila ju je Dobrojevićeva kroz suze.

