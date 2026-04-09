Farbanje jaja na Hilandaru nije samo obična priprema za Uskrs – to je poseban čin u kojem se prožimaju vera, tradicija i ručni rad. Svako jaje se pažljivo obrađuje, jer osim estetske, nosi i duhovnu vrednost. Prirodne boje, pažljivo odabrani motivi i poštovanje prema prazniku čine ovu praksu jedinstvenom.

Pažljiv odabir i priprema jaja

Za uskršnje farbanje biraju se najčešće bela jaja, jer najbolje upijaju boju i omogućavaju izražajne nijanse. Pre bojenja, jaja se temeljno peru u mlakoj vodi kako bi se uklonile nečistoće i masnoća, što pomaže da boja ravnomernije prijanja i daje lepši rezultat.

Prirodne boje i nijanse

Na Hilandaru se koriste isključivo prirodni sastojci. Svaka biljka ili namirnica daje drugačiju nijansu: ljuske crnog luka daju duboku crvenkastu boju, kurkuma stvara žute tonove, cvekla daje tamnocrvenu i purpurnu, dok kopriva obezbeđuje zelenkaste nijanse. Boja se priprema kuvanjem u vodi dok ne postigne odgovarajući intenzitet.

Proces farbanja

Jaja se pažljivo spuštaju u toplu, ali ne ključalu boju i ostaju u tečnosti najmanje 15–20 minuta, duže ako se želi intenzivnija nijansa. Nakon vađenja, suše se na papirnim ubrusima, a za blag sjaj koriste se komadići slanine ili krpice umoćene u ulje.

Dekoracija biljkama i voskom

Na Hilandaru se često koriste listići biljaka i cvetovi za prirodne šare. Biljka se prisloni na ljusku, jaje se obmotava gazom ili vezuje pantljikom i zatim stavlja u boju. Nakon sušenja, uklanjanjem zaštite ostaju nežni, prirodni ornamentni uzorci.

Još jedan način ukrašavanja je nanošenje voska pre bojenja. Tankim četkicama ili iglama iscrtavaju se geometrijski ili verski motivi. Posle bojenja, vosak se uklanja toplom vodom, a svetli ornamenti jasno se izdvajaju na obojenoj površini.

Duhovni značaj i tradicija

Na Hilandaru farbanje jaja se doživljava kao čin sa dubokim duhovnim značenjem. Uskršnje jaje simbolizuje Hristovo vaskrsenje, novi život i obnovu, pa se ceo proces obavlja sa posebnom pažnjom i poštovanjem.

Prvo crveno jaje se po tradiciji čuva iznad ikone do narednog Uskrsa. Veruje se da ono štiti dom, donosi sreću i čuva blagostanje ukućana, zbog čega zauzima posebno mesto među svim uskršnjim simbolima.