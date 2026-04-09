



Policija u Prokuplju uhapsila je dve državljanke Bugarske M. M. I. (63) i E. N (60) zbog sumnje da su u jednoj radnji u Prokuplju opljačkale četrdesetčetvorogodišnju ženu i uzele joj novčanik u kojem je bilo 25.000 dinara, 100 evra i lična dokumenta, saopštila je danas Policijska uprava u Prokuplju.





One su uhapšene zbog sumnje da su izvršile krivično delo krađa 21. marta.

Kako se navodi, osumnjičenim državljankama Bugarske je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Prokuplju, određeno zadržavanje do 48 časova i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene tužiocu.

