"Iransko-američki uslovi jasni su i eksplicitni. SAD moraju da odaberu, ili će biti prekida vatre ili nastavak rata preko Izraela. Ne mogu imati oboje", napisao je Arakči na svom nalogu na mreži Iks.

On je istakao da ceo svet vidi masakre u Libanu.

"Lopta je u američkom dvorištu, a svet gleda da li će se držati svojih obaveza", saopštio je Arakči.

Prethodno je Iran proglasio "istorijsku i razornu pobedu" nad SAD i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski predlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.

Uprkos primirju, Izraelske snage pokrenule su žestoke napade na Liban, gađajući 100 ciljeva u roku od 10 minuta.

U napadima je ubijeno najmanje 254 Libanca, a povređeno je najmanje 1.165 njih.