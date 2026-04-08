Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Liban nije obuhvaćen dvonedeljnim sporazumom o prekidu vatre koji je postignut između Izraela i drugih strana, naglašavajući da se situacija u vezi sa Libanom tretira kao poseban konflikt.

Tokom razgovora sa novinarkom Liz Lenders, Tramp je odgovarao na pitanja u vezi sa aktuelnim dešavanjima na Bliskom istoku, a intervju je u jednom trenutku prerastao u napetu razmenu.

Novinarka „PBS NewsHoura“ je kasnije na društvenoj mreži Iks navela da ga je pitala da li je upoznat sa napadima na Liban.

– Da, ali oni nisu bili deo tog dogovora – odgovorio je Tramp, objašnjavajući da razlog za to vidi u ulozi Hezbolaha.

– Zbog Hezbolaha nisu uključeni u sporazum. I to pitanje će se rešiti. Sve je u redu – rekao je predsednik SAD.

Kada ga je novinarka dodatno upitala da li mu smeta što Izrael nastavlja napade, Tramp je ponovio da je reč o odvojenom sukobu koji nije obuhvaćen pomenutim sporazumom.

– To je deo dogovora, svi to znaju. To je zaseban sukob, u redu? Moraš da pričaš brže – rekao je Tramp tokom razgovora.

Situacija je dodatno eskalirala kada je novinarka otvorila pitanje njegove objave na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je govorio o mogućem „uništenju jedne civilizacije“, što je izazvalo burne reakcije, naročito među političkim protivnicima iz redova demokrata.

Nakon tog pitanja, Tramp je prekinuo intervju, spustivši slušalicu, kako je kasnije navela novinarka.

Podsećanja radi, sukob u koji su uključeni Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael traje već 40 dana. Predsednik SAD Donald Tramp jutros je, neposredno pre isteka roka koji je postavio Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza, saopštio da je postignut dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre.