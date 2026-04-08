Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov saopštio je da se problemi sa internet konekcijom širom Rusije i dalje nastavljaju, uz ocenu da mreža funkcioniše nestabilno i da su pogođeni brojni digitalni resursi.

U isto vreme, u javnosti se sve glasnije govori o mogućem naglom poskupljenju mobilnog interneta, koje bi moglo da dostigne i do 1,5 puta višu cenu. Kao razlog se navodi pojačana borba protiv VPN servisa, koji se sve češće nalaze na meti regulatornih mera.

Peskov je, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio da su prekidi u radu interneta i dalje prisutni i da korisnici širom zemlje imaju poteškoće sa pristupom mreži.

– Prekidi veza se nastavljaju. Internet radi nestabilno, pogođeni su različiti resursi – rekao je Dmitrij Peskov.

Kremlj tvrdi da radi na rešavanju problema

Iz Kremlja poručuju da nadležne službe već rade na stabilizaciji situacije i normalizaciji rada interneta u zemlji.

– Svesni smo problema i naša nadležna služba radi na tome da se internet vrati u normalno stanje – izjavio je Peskov.

On je dodao da konačne odgovore o uzrocima ovih problema i potencijalnim rešenjima treba da daju stručnjaci, a ne političari ili korisnici.

– Konačan zaključak moraju doneti stručnjaci. Mi kao korisnici možemo samo da konstatujemo stanje – naveo je portparol ruskog predsednika.

Kontrola interneta i borba protiv VPN-a podižu tenzije

Problemi sa internetom dolaze u trenutku kada Rusija dodatno pojačava kontrolu nad digitalnim saobraćajem. Prema ranijim navodima medija, upravo mere usmerene protiv VPN servisa mogle bi da dovedu do značajnog poskupljenja mobilnog interneta – čak i do 50 odsto.

Takav razvoj situacije izaziva zabrinutost među građanima i kompanijama, jer se nestabilnost mreže poklapa sa sve većim ograničenjima u digitalnom prostoru.

Ukoliko se ove procene obistine, korisnici u Rusiji mogli bi da se suoče sa dvostrukim udarom – otežanim pristupom internetu i istovremeno znatno većim troškovima mobilnog saobraćaja.