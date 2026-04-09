Mali Džejden (5) je mirno spavao u dnevnoj sobi svoje kuće u Longvjuu, u Teksasu, kada ga je probudilo pucketanje oko 6:20 ujutru 3. aprila. Požar je tek počinjao, i prema saopštenju vatrogasne službe Longvjua (LFD), kako je izvestio časopis People, on je bio jedini od šest osoba u kući koji su u tom trenutku bili budni.
Nakon što se Džejden probudio, primetio je plamen kako izbija kroz ulazna vrata kuće i odmah je otišao da upozori svoju tetku Lulu Krejven, spasavajući porodicu od još veće tragedije. Prema KYTX-u, koji je intervjuisao porodicu, dečak je još uvek bio umotan u ćebe kada je ušao u tetkinu sobu i počeo da viče: "Požar!"
Spaseni životi
"Probudila sam se iznenada i sve što sam mogla da kažem bilo je: 'O, Bože.' Onda se, konačno, oglasio protivpožarni alarm", seća se tetka Lulu.
Dok je porodica evakuisala zapaljenu kuću, njihova komšinica Džejn Herera, tehničarka hitne medicinske pomoći i dobrovoljna vatrogasca, videla je požar na putu do posla. Čim je ugledala plamen, odmah je pozvala hitne službe i požurila u pomoć.
Rekla je za ABC7 da je prvo videla dečaka i ženu kako izlaze iz kuće, a oni su joj objasnili da je u vatri bilo i drugih ljudi zarobljenih, od kojih su neki bili nepokretni ili prikovani za krevet. Herera je pomogla da se svi izvuku na sigurno. Dok je iznosila poslednju osobu iz vatre, vatrogasci su već stigli na lice mesta.
"Da nije bilo tog dečaka, mislim da bi se stvari završile malo drugačije. On je veoma hrabar", rekla je u saopštenju, dodajući da je mali Džejden školski drug njene ćerke.
"I ja sam superheroj"
Džejden je takođe razgovarao sa novinarima i rekao im da se uopšte ne plaši vatre, dodajući da je i on mali superheroj.
"On je naš heroj i verujem da ga je poslao anđeo da me probudi. Znam da smo svi imali veliku sreću što smo svi izašli iz požara relativno nepovređeni", rekla je tetka Lulu.
Zahvaljujući Džejdenovoj neustrašivosti, niko nije ozbiljno povređen; samo jedan član porodice je praćen zbog mogućeg udisanja dima, ali niko nije hospitalizovan niti mu je bilo potrebno lečenje.
Vatrogasna služba Longvjua takođe je pohvalila Džejdenovu snalažljivost i brzu reakciju, dodajući da je to bilo ključno u sprečavanju povreda ili mogućeg gubitka života.
Sam požar je izazvan neispravnim električnim ožičenjem, a glavni problem je bila utičnica na tremu kuće, a požar je prouzrokovao štetu od 75.000 dolara.
"Molimo vas da redovno proveravate spoljne električne utičnice. Uverite se da su dobro održavane i zaštićene od vremenskih uslova. Ako primetite oštećenja ili neobične zvukove poput pucketanja, odmah ih pregledajte", zaključila je vatrogasna služba Longvjua.
