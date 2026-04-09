Rusija je dovedena u vezu sa obaranjem američkog borbenog aviona F-15E iznad Irana, dok je potraga za njegovim pilotom prerasla u operaciju koja je Sjedinjene Američke Države koštala ogromnih gubitaka u tehnici i novcu.

Prema tvrdnjama iz Irana, u napadu na američki avion korišćeni su sistemi povezani sa Rusijom. Vojni analitičar i penzionisani pukovnik Viktor Litovkin izjavio je u razgovoru za TASS da postoji mogućnost da je avion oboren sovjetskim ili ruskim protivvazdušnim oružjem.

On je naglasio da Iran raspolaže sa više sistema protivvazdušne odbrane koji imaju veze sa Rusijom, među kojima su raketni sistemi Tor-M1 i S-300.

– F-15 je mogao biti oboren sistemom Tor-M1, koji Iran poseduje. Ti sistemi su ranije korišćeni za zaštitu nuklearnih postrojenja. Pošto je reč o guseničnom sistemu, mogao je biti raspoređen bilo gde, a sa dometom od 20 do 30 kilometara mogao je da pogodi avion – objasnio je Litovkin.

Prema njegovim rečima, postoji i mogućnost da je korišćen sistem S-300, koji se i dalje nalazi u arsenalu Teherana.

– S-300 deluje na udaljenosti do 300 kilometara i takođe je mogao da obori ovu letelicu – naveo je stručnjak.

Litovkin je dodao da Iran poseduje i druge ruske i sovjetske sisteme, uključujući prenosive protivvazdušne raketne sisteme poput „Igla“ i „Verba“. Iako imaju manji domet, oko 10 kilometara, i takvo oružje, prema njegovim rečima, može biti dovoljno za obaranje cilja poput F-15.

– Čak i jedan vojnik sa takvim sistemom može da obori avion – ocenio je on.

Istovremeno, Litovkin je kritikovao američki pristup, navodeći da su Sjedinjene Države potcenile iransku protivvazdušnu odbranu.

– Amerikanci su bili uvereni da su uništili ceo iranski sistem PVO i ponašali su se kao da mogu da lete gde god žele – rekao je on.

Gubitak borbenog aviona predstavlja ozbiljan finansijski udarac, ali pravi šok usledio je tokom operacije spasavanja pilota.

Kako se navodi, u Iranu je prošle nedelje došlo do izuzetne situacije – nakon obaranja američkog aviona, SAD su pokrenule veliku akciju kako bi izvukle kopilota sa teritorije pod kontrolom Irana. U operaciju su uključene desetine letelica, opremljenih najmodernijim naoružanjem, što je potvrdio i američki predsednik Donald Tramp.

U trci za pilotom učestvovale su obe strane, a na kraju je američka vojska uspela da ga izvuče, ali uz ogromne gubitke.

Prema pisanju magazina Military Watch Magazine, tokom operacije izgubljeno je ukupno deset letelica, uključujući helikoptere, dronove i avione za podršku.

Među uništenom opremom nalazila su se dva helikoptera UH-60, dve bespilotne letelice MQ-9, jedan avion A-10 koji je pružao vazdušnu podršku, kao i izraelski izviđački dron Hermes 900.

Pored toga, avion HC-130J Combat King II i dva helikoptera MH-6 uništeni su od strane samih američkih snaga, jer iz određenih razloga nisu mogli da napuste teritoriju Irana. Pretpostavlja se da je ova odluka doneta kako bi se sprečilo da oprema padne u ruke neprijatelja.

U Rusiji je, uprkos velikim gubicima, operacija spasavanja ocenjena kao uspešna. Počasni vojni pilot i general-major Vladimir Popov istakao je da bi neuspeh u vraćanju pilota imao ozbiljne posledice po ugled američke vojske i lično Donalda Trampa.

Prema njegovim rečima, gubitak opreme vredne najmanje 200 miliona dolara u ovom slučaju bio je prihvatljiv, jer je povratak pilota bio ključan za očuvanje reputacije.