"Ukrajinska vojska takođe učestvuje u konsultacijama o tome kako će Ormuski moreuz nastaviti da funkcioniše. Bezbedna plovidba je globalna vrednost, to znamo iz iskustva zaštite u Crnom moru. Neophodno je da svi u svetu takođe to cene", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je naveo da se situacija svakodnevno "značajno" menja zbog događaja u Iranu i odnosa između Evrope i SAD.

"Ali naši interesi su dugoročni - svih u Evropi, pre svega, ovo je bezbednosni interes", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ukrajinske diplomate imaju odgovarajući zahtev azijskih zemalja.

"Naložio sam da se na svemu tome radi u najkraćem roku. Biće kontakata sa liderima, i rada na nivou Ministarstva spoljnih poslova i drugih ministarstava. Glavno je da Ukrajini stalno pružamo realne mogućnosti za odbranu", naglasio je Zelenski.

On je napomenuo da će se u narednim nedeljama sa evropskim partnerima raditi na zajedničkim predlozima i koordinaciji bezbednosnih akcija.

"Sada pripremamo evropski deo naših predloga o bezbednosti, koji su predstavljeni i usvojeni u pregovorima na Bliskom istoku i u zemljama Zaliva poslednjih nedelja. Nažalost, oni su sada u ratu. I njihova zaštita je zahtevala hitnu stručnost, hitan odgovor. Mi smo to osigurali - ukrajinska stručnost je funkcionisala, svi to prepoznaju", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, kao rezultat toga, postoje dugoročni sporazumi o bezbednosnoj saradnji.

"Isto je potrebno i u Evropi", dodao je.

On je napomenuo da će naredne nedelje biti posvećene upravo ovoj vrsti rada sa partnerima u Evropi: zajedničkoj proizvodnji, modernizaciji odbrane, programu finansiranja odbrane i koordinaciji bezbednosnih akcija.

Zelenski je naveo da Ukrajina ima sporazume o isporuci goriva i da se u tu zemlju uvoze potrebne količine.

Kako je objasnio, ovi sporazumi obuhvataju i državne i privatne kompanije, kao i zajedničke isporuke sa evropskim partnerima i zemljama Bliskog istoka.

Takva saradnja, dodao je, deo je novih sporazuma, u okviru kojih Ukrajina "izvozi bezbednost" i dobija ono što je neophodno za energetsku bezbednost.