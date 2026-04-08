Plan bi zahtevao "kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom, prihvatanje obogaćivanja uranijuma, ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija“, navodi se u saopštenju koje je objavila Islamska republika.

Iako zahtev za obogaćivanje uranijuma nije bio uključen u saopštenje Teherana na engleskom jeziku koje su podelile UN, bio je deo saopštenja na farsi jeziku koje su distribuirali iranski državni mediji.

Drugi zahtevi uključuju povlačenje američke vojske sa Bliskog istoka, prekid napada na Iran i njegove saveznike, oslobađanje zamrznute iranske imovine i rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se sporazum čini obavezujućim.

Plan zahteva:

Ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija Iranu.

Kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Povlačenje američke vojske sa Bliskog istoka.

Kraj napada na Iran i njegove saveznike.

Oslobađanje zamrznute iranske imovine.

Rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se svaki sporazum čini obavezujućim.

U verziji objavljenoj na farsi jeziku, Iran je takođe uključio frazu "prihvatanje obogaćivanja" za svoj nuklearni program. Ali iz razloga koji ostaju nejasni, ta fraza je nedostajala u engleskim verzijama koje su iranske diplomate podelile sa novinarima.

Pakistanski premijer, Šehbaz Šarif, koji je pomogao u posredovanju u prekidu vatre, rekao je da će ono početi odmah i da će glavni grad Islamabad biti domaćin delegatima iz obe zemlje za razgovore koji treba da počnu u petak. Cilj razgovora bi bio postizanje "konačnog sporazuma", rekao je on.

Iran je rekao da će izdvojiti dve nedelje za pregovore.

Bela kuća razmatra razgovore u Pakistanu, ali planovi nisu finalizovani, rekla je portparolka Karolina Livit.