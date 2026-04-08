Predsednik SAD Donald Tramp je objavio na "Truth Social" da zemljama koje budu isporučivale oružje Iranu biće uvedene nove carine.

On kaže da će SAD sarađivati sa Iranom sada kada je utvrđeno da je zemlja prošla kroz „veoma produktivnu promenu režima“.

Tramp kaže da Iran neće obogaćivati uranijum i da će SAD sarađivati sa Teheranom kako bi „iskopale i uklonile svu duboko zakopanu nuklearnu 'prašinu' (bombardera B-2).

„Sada je, i bio je, pod veoma strogim satelitskim nadzorom. Ništa nije dirnuto od datuma napada. Razgovaramo i razgovaraćemo o ublažavanju carina i sankcija sa Iranom. Mnoge od 15 tačaka su već dogovorene.“

U narednoj objavi, Tramp je rekao:

- Zemlja koja isporučuje oružje Iranu biće podvrgnuta carini od 50% na svu robu prodatu Sjedinjenim Državama, koja stupa na snagu odmah. Neće biti izuzeća!“

