Manje od dva sata pre roka koji je postavio Teheranu da ponovo otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa masovnim napadima na infrastrukturu, američki predsednik Donald Tramp postigao je privremeni prekid vatre sa Iranom.

Dvonedeljni prekid vatre objavio je na društvenoj mreži Truth Social, a ubrzo nakon toga proglasio je „potpunu i apsolutnu pobedu“ u izjavi za AFP.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države će obustaviti bombardovanje i napade na Iran na 14 dana. Teheran, s druge strane, kaže da će obustaviti odbrambene operacije i omogućiti bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz tokom tog perioda, u koordinaciji sa iranskim oružanim snagama i uz „dužno poštovanje tehničkih ograničenja“.

Razne opcije

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana kasnije tog dana potvrdio je dvonedeljni prekid vatre, proglasivši ga „velikom pobedom“ i tvrdeći da je primorao Sjedinjene Države da prihvate njegov plan od deset tačaka, dostavljen preko Pakistana.

Prema rezimeu Bi-Bi-Sija, plan zahteva okončanje svih sukoba u regionu, uključujući Irak, Liban i Jemen, kao i trajni kraj rata protiv Irana i povlačenje američkih snaga iz regiona. Zauzvrat, Ormuski moreuz bi bio ponovo otvoren, a iranske snage bi nadgledale bezbednosne protokole za plovidbu.

Iran takođe zahteva punu nadoknadu za obnovu, odmrzavanje svoje imovine u SAD i ukidanje sankcija, uz obećanje da neće težiti nuklearnom oružju. Konačno, Teheran traži potvrdu sporazuma rezolucijom Saveta bezbednosti UN.

Tramp je plan od 10 tačaka nazvao „održivom osnovom“ za dalje pregovore, dodajući da bi dvonedeljni prekid vatre trebalo da omogući finalizaciju sporazuma. Pregovori bi trebalo da počnu u petak, 10. aprila, u Islamabadu.

Međutim, ostaje nejasno kako će se saobraćaj kroz Ormuski moreuz odvijati u praksi. Tramp je rekao da će SAD „pomoći“ u upravljanju saobraćajem, posebno ako dođe do zastoja u prolazu, koji je na najužem mestu širok samo 34 kilometra.

„Napunićemo se svim vrstama zaliha i samo ćemo biti tu da se uverimo da sve ide dobro. Uveren sam da će sve biti u redu“, kaže Tramp. Teheranu se sigurno neće svideti ako Amerikanci nastave da se motaju oko prolaza.

S druge strane, iranske reference na moguća „tehnička ograničenja“ u kontroli tranzita ostavljaju prostora za različita tumačenja. Ovo bi potencijalno moglo dati Iranu mogućnost da uspori ili ubrza saobraćaj, u zavisnosti od toga kako se budu razvijali pregovori.

Saradnja sa Omanom

Pored toga, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, Iran i Oman razmatraju uvođenje tranzitnih taksi za prolaz kroz moreuz tokom primirja. Iran će sredstva koristiti za rekonstrukciju, dok nije jasno za šta bi ih Oman koristio.

Oko petine svetske nafte prolazi kroz moreuz, koji se nalazi u teritorijalnim vodama Omana i Irana. Moreuz je postao virtuelna „naplatna rampa“ od sredine marta, kada je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) počeo da naplaćuje naknadu za bezbedan prolaz.

Prema podacima Blumberga, samo u aprilu, najmanje dva broda su platila Iranu neodređeni iznos u juanima za prolaz.

Asošiejted pres je ranije izvestio, pozivajući se na iranske zvaničnike, da je za prolaz potrebno plaćanje od dva miliona dolara po brodu.

Postepeni povratak u normalu

Oko 1.000 brodova trenutno je zaglavljeno u Persijskom zalivu, čekajući sa obe strane moreuza. Od njih, većina su tankeri koji prevoze sirovu naftu, dok je ostatak tečni naftni gas, LNG, poljoprivredni i drugi proizvodi.

Vlasnici brodova su oprezno reagovali na objavu o prekidu vatre, rekavši da će povratak u normalan saobraćaj biti postepen i da će pažljivo pratiti koji brodovi počinju da prolaze kroz moreuz i pod kojim uslovima.

Posebna pažnja se posvećuje tankerima za tečni prirodni gas, jer skoro nijedan nije prošao kroz moreuz od početka sukoba.

Cene nafte su pale ispod 100 dolara po barelu otkako je objavljeno primirje, iako su i dalje znatno iznad nivoa pre sukoba od oko 70 dolara.

Ključno pitanje ostaje duboko nepoverenje između Vašingtona i Teherana. Nejasni uslovi u vezi sa bezbednošću plovidbe i sprovođenjem sporazuma mogli bi dovesti do dalje eskalacije.

