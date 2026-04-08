Društvene mreže ponovo su pokrenule raspravu o bezbednosti hrane nakon što je popularni TikToker objavio video u kojem je izdvojio pet namirnica najčešće povezivanih sa trovanjem. Njegov spisak brzo je privukao pažnju jer na jednostavan i direktan način pokazuje koje svakodnevne namirnice mogu predstavljati rizik po zdravlje.

Pet namirnica koje treba pažljivo konzumirati

5. Sirove školjke – mnogi ih jedu bez žvakanja, ali to može povećati rizik, posebno ako svežina i kvalitet nisu provereni.

4. Nedovoljno pečeni burgeri – iako blago ružičasta sredina može biti prihvatljiva, previše sirovo mleveno meso nosi rizik jer bakterije nisu uništene termičkom obradom.

3. Stari suši – čak i kada je svež, može izazvati probleme jer riba i morski plodovi brzo gube bezbednost ukoliko se ne čuvaju pravilno.

2. Klice – rastu u toplim i vlažnim uslovima, što pogoduje razvoju bakterija poput salmonele i ešerihije koli.

1. Pakovane salate – često su povezane sa slučajevima trovanja jer prolaze kroz više faza obrade, transporta i skladištenja, pa svaka greška u higijeni povećava rizik od kontaminacije.

Zašto ove namirnice nose veći rizik

Iako je video napravljen u zabavnom tonu, mnoge tvrdnje imaju realno naučno uporište.

Sirove školjke mogu sadržati bakterije iz toplih morskih voda.

mogu sadržati bakterije iz toplih morskih voda. Mleveno meso nosi veći rizik jer bakterije mogu biti prisutne u celoj strukturi, ne samo na površini.

nosi veći rizik jer bakterije mogu biti prisutne u celoj strukturi, ne samo na površini. Klice i pakovane salate rastu i transportuju se u uslovima gde bakterije lako napreduju, pa je higijena presudna.

Stručnjaci savetuju: oprez, ali ne panika

Stručnjaci naglašavaju da ove namirnice ne treba potpuno izbegavati. Ključ je pravilan način čuvanja i pripreme:

birajte sveže namirnice

temeljno kuvajte i termički obrađujte meso

držite hranu na odgovarajućoj temperaturi

pridržavajte se osnovnih pravila higijene u kuhinji

Informisanost i pažnja pri pripremi hrane su dovoljni da obroci budu bezbedni i sigurni, bez potrebe za preteranim strahom, piše Index.hr.

Ako želiš, mogu da napravim i kratku infografiku sa top 5 namirnica i rizicima, što je idealno za portal i društvene mreže. To bi čitaocima omogućilo brzu vizuelnu informaciju.