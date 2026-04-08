Društvene mreže ponovo su pokrenule raspravu o bezbednosti hrane nakon što je popularni TikToker objavio video u kojem je izdvojio pet namirnica najčešće povezivanih sa trovanjem. Njegov spisak brzo je privukao pažnju jer na jednostavan i direktan način pokazuje koje svakodnevne namirnice mogu predstavljati rizik po zdravlje.
Pet namirnica koje treba pažljivo konzumirati
5. Sirove školjke – mnogi ih jedu bez žvakanja, ali to može povećati rizik, posebno ako svežina i kvalitet nisu provereni.
4. Nedovoljno pečeni burgeri – iako blago ružičasta sredina može biti prihvatljiva, previše sirovo mleveno meso nosi rizik jer bakterije nisu uništene termičkom obradom.
3. Stari suši – čak i kada je svež, može izazvati probleme jer riba i morski plodovi brzo gube bezbednost ukoliko se ne čuvaju pravilno.
2. Klice – rastu u toplim i vlažnim uslovima, što pogoduje razvoju bakterija poput salmonele i ešerihije koli.
1. Pakovane salate – često su povezane sa slučajevima trovanja jer prolaze kroz više faza obrade, transporta i skladištenja, pa svaka greška u higijeni povećava rizik od kontaminacije.
Zašto ove namirnice nose veći rizik
Iako je video napravljen u zabavnom tonu, mnoge tvrdnje imaju realno naučno uporište.
- Sirove školjke mogu sadržati bakterije iz toplih morskih voda.
- Mleveno meso nosi veći rizik jer bakterije mogu biti prisutne u celoj strukturi, ne samo na površini.
- Klice i pakovane salate rastu i transportuju se u uslovima gde bakterije lako napreduju, pa je higijena presudna.
Stručnjaci savetuju: oprez, ali ne panika
Stručnjaci naglašavaju da ove namirnice ne treba potpuno izbegavati. Ključ je pravilan način čuvanja i pripreme:
- birajte sveže namirnice
- temeljno kuvajte i termički obrađujte meso
- držite hranu na odgovarajućoj temperaturi
- pridržavajte se osnovnih pravila higijene u kuhinji
Informisanost i pažnja pri pripremi hrane su dovoljni da obroci budu bezbedni i sigurni, bez potrebe za preteranim strahom, piše Index.hr.
Komentari (0)