Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa ministrom finansija Azerbejdžana Sahilom Babajevim o sveukupnoj saradnji dve zemlje i najavila da sledećeg meseca kreće niz poseta zvaničnika na visokom nivou.

"Sastala sam se sa ministrom finansija Azerbejdžana Sahilom Babajevim, sa kojim sam razgovarala o našoj sveukupnoj saradnji, s obzirom da energenti čine najveći deo naše trgovinske razmene!", objavila je Đedović Handanović na instagramu.

Istakla je da su isporuke prirodnog gasa iz Azerbejdžana dvostruko uvećane otkada je započeta saradnja pre tri godine, kao i da se nastavljaju pregovori o snabdevanju energentima i u narednom periodu, kao i o zajedničkim infrastrukturnim projektima.

"Sledeći mesec kreće i direktna avio linija Beograd Baku, kao i niz poseta na visokom nivou i drago mi je da sam današnjim razgovorima produbila dijalog koji je važan korak ka daljem jačanju energetske sigurnosti Srbije i unapređenju strateškog partnerstva između naših zemalja", navela je ministarka.