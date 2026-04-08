Kina je danas pozdravila prekid vatre između SAD-a i Irana, navodeći da je i Peking uložio "napore" kako bi se zaustavile borbe.

Peking je pozdravio napore koje je, kao posrednik, uložila pakistanska strana, izjavila je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning tokom redovne konferencije za novinare u Pekingu, odgovarajući na pitanje agencije Anadolija.

Kina se "zalaže za prekid vatre i rešavanje sukoba političkim sredstvima kako bi se postigla dugoročna stabilnost u regionu Zaliva i Bliskog istoka", rekla je Mao. Peking je "uložio sopstvene napore u tom pogledu", dodala je ona.

Podsetimo, prema tvrdnjama tri iranska zvaničnika za Njujork tajms, Kina je u poslednjem trenutku intervenisala i pomogla da Iran prihvati pakistanski predlog o dvonedeljnom primirju.

Peking je, prema tim navodima, tražio od Teherana da pokaže fleksibilnost i smanji tenzije, ali ne iz slabosti, već da bi se politička pobeda pretvorila u konkretan dogovor. Time je Kina praktično odigrala ulogu sile koja nije samo posmatrala sukob, već ga je usmerila ka ishodu koji odgovara iranskoj strani.

Podsetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je pristao da "zaustavi bombardovanje i napade na Iran u razdoblju od dve nedelje".

Ova objava usledila je manje od dva sata pre isteka roka koji je Tramp postavio Iranu da ponovno otvori Ormuski moreuz i prihvati sporazum, ili će se suočiti s onim što je opisao kao uništenje "cele civilizacije".