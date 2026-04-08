Američki dolar je danas oslabio prema svim glavnim svetskim valutama nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dvonedeljno primirje, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima i oborilo cene nafte.

Prema podacima agencije Blumberg, indeks dolara pao je i do 0,97 odsto, dostigavši najniži nivo za poslednje četiri nedelje.

Time je izbrisano više od polovine dobitaka koje je američka valuta ostvarila od početka sukoba krajem februara.

Slabljenje dolara povezano je i sa padom prinosa na američke državne obveznice, dok su investitori preusmerili kapital ka rizičnijim aktivama.

Najveći rast zabeležile su valute osetljive na rizik, poput južnoafričkog randa i švedske krune, koje su ojačale za oko dva odsto.

Primirje podrazumeva da će Iran obezbediti bezbedan prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz tokom dve nedelje, čime se stabilizuje snabdevanje naftom i drugim sirovinama na globalnom tržištu.

Evro je porastao za gotovo jedan odsto, na 1,1709 dolara, što je najviši nivo u više od mesec dana, dok je kineski juan dostigao najviši nivo prema dolaru za tri godine, uz podršku Narodne banke Kine.

Na tržištu opcija takođe je došlo do promene raspoloženja, pošto investitori ubrzano zatvaraju pozicije koje su se kladile na jačanje dolara, iako američka valuta i dalje zadržava blagu prednost u dugoročnim očekivanjima.

