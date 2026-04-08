"Mislim da je to proisteklo iz legitimnog nesporazuma. Mislim da su Iranci smatrali da prekid vatre uključuje i Liban, a jednostavno nije tako", rekao je Vens, prenosi Rojters.

On je dodao da je stav SAD bio da se fokus prekida vatre odnosi na Iran i američke saveznike uključujući Izrael i države Persijskog zaliva, ali ne i Liban.

Istakao je da je Izrael pristao da pokaže uzdržanost u Libanu, ali nije izneo više detalja.

"Izraelci, koliko ja razumem, zapravo su ponudili da se malo kontrolišu u Libanu, jer žele da se uvere da su naši pregovori uspešni", rekao je potpredsednik SAD.

Vens je naveo da će, slučaju da Iran prekrši dogovor, biti ozbiljih posledica, ističući da Iran treba da "ozbiljno" sedne za pregovarački sto.

"Držimo jake karte u rukama i dobro ćemo odigrati. Što Iran bude više želeo da nam da, više će Iran dobiti iz pregovora. Ako Iran želi da dozvoli da ovi pregovori propadnu zbog konflikta oko Libana, što nema nikakve veze sa njima i za šta Sjedinjene Države nikada nisu rekle da je deo primirja, to je u krajnjoj liniji njihov izbor. Mislimo da bi to bilo glupo. Ali to je njihov izbor", rekao je Vens.

On je istakao da Iran mora da napravi "sledeći korak", jer američki predsednik Donald Tramp, u suprotnom, ima načine kako da nastavi rat.

Naveo je da je Iran obećao da će Ormuski moreuz ostati otvoren u naredne dve nedelje primirja.

Američki potpredsednik prethodno je rekao da, ako Iranci budu pregovarali sa SAD "u dobroj veri", sporazum o okončanju sukoba može da bude postignut, a postignuto primirje je ocenio kao "krhko".

Vens je rekao da su SAD bile razočarane Evropskom unijom po pitanju Ukrajine, ali da su i mađarski premijer Viktor Orban i italijanska premijerka Đorđa Meloni pomogli Trampovoj administraciji po tom pitanju.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit ranije danas je najavila da će Vens, zajedno sa specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom putovati u Islamabad na pregovore sa iranskom stranom.