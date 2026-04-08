Sjedinjene Američke Države razmatraju opcije koje bi mogle značajno promeniti vojnu mapu Evrope, uključujući povlačenje ili premeštanje svojih trupa iz zemalja koje nisu pružile podršku vojnoj kampanji protiv Irana, prenosi Vol strit džurnal.

Ova informacija dolazi u trenutku kada se sve više govori o mogućem razgovoru predsednika SAD Donalda Trampa sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom o potencijalnom povlačenju Sjedinjenih Država iz Alijanse. U okviru tih razmatranja, administracija Donalda Trampa navodno analizira i mogućnost direktnog sankcionisanja onih NATO saveznika koje smatra nedovoljno korisnim ili nedovoljno spremnim za saradnju.

Prema dostupnim informacijama, diskusije u Vašingtonu trenutno su fokusirane na nekoliko ključnih pravaca delovanja:

Premeštanje umesto potpunog povlačenja – Umesto jednostavnog napuštanja Evrope, razmatra se opcija relokacije američkih snaga iz država koje su kritikovale vojnu operaciju u one koje su pružile otvorenu podršku američkim potezima.

Zatvaranje pojedinih vojnih baza – Posebna pažnja usmerena je na baze u Španiji, koja je blokirala prelete američkih aviona, kao i na Nemačku, čiji su zvaničnici javno izrazili protivljenje vojnoj ofanzivi.

Nagrađivanje lojalnih saveznika – Zemlje poput Poljske, Grčke, Rumunije i baltičkih država, koje su brzo omogućile korišćenje svojih baza, mogle bi dobiti dodatno prisustvo američkih trupa i jačanje vojne saradnje.

Razlozi za ovakav pristup, kako se navodi, leže u rastućem nezadovoljstvu Vašingtona stavovima pojedinih članica NATO.

Bela kuća je, prema tim navodima, jasno stavila do znanja da postoji razočaranje ponašanjem određenih saveznika. Portparolka Bele kuće Karolin Levit izjavila je da je „žalosno što je NATO u prethodnih šest nedelja okrenuo leđa američkom narodu“, podsećajući da Sjedinjene Države već decenijama nose najveći deo tereta kada je reč o bezbednosti Evrope.