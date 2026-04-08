"Trampov neposredni prioritet je otvaranje moreuza bez ikakvih ograničenja. Iran je uverio Sjedinjene Američke Države da je Ormuski moreuz otvoren, uprkos navodima medija da je Teheran ponovo zatvorio tu plovnu rutu", izjavila je Livit na brifingu za medije u Beloj kući.

Istakla je da su deblokada Ormuza i predaja iranskog obogaćenog uranijuma "na vrhu liste prioriteta Trampovog pregovaračkog tima", kao i da je zvanični Teheran nagovestio da će predati svoj uranijum.

Prema njenim rečima, predaja obogaćenog uranijuma za Trampa predstavlja crvenu liniju.

Upitana kako to da Tramp može da polaže pravo na moralnu nadmoć nakon pretnji da će "uništiti iransku civilizaciju", Livit je odgovorila da je Iran "otpadnički režim koji decenijama skandira smrt Americi".

"Predsednik apsolutno ima moralnu nadmoć, a tvrditi drugačije je iskreno uvredljivo", rekla je ona.

Navela je da je Iran uverio SAD da je Ormuski moreuz otvoren, uprkos navodima medija da je Teheran ponovo zatvorio taj plovni prolaz.

"Ovo je slučaj kada je ono što govore javno drugačije od onoga što se dešava. Danas smo videli porast saobraćaja u moreuzu", rekla je Livit.

Kako je navela, plan od 10 tačaka koji su Iranci prvobitno predložili bio je "fundamentalno neozbiljan, neprihvatljiv i potpuno odbačen", nakon čega je Iran ponudio "razumniji i potpuno drugačiji i sažet plan".

"Ideja da će predsednik Tramp jednostavno prihvatiti iransku listu želja kao sporazum je potpuno apsurdna", rekla je Livit, dodavši da ono što Iran govori javno često je "veoma drugačije" od onoga na šta pristane u privatnim razgovorima.

Ona je istakla da Trampove crvene linije po tom pitanju, odnosno okončanje obogaćivanja Uranijuma u Iranu, nisu promenjene.

Potvrdila je da Liban nije deo sporazuma o prekidu vatre, kao i da je to bilo predočeno svim stranama.