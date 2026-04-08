Video-snimak koji se pojavio 3. aprila, a koji se od juče ubrzano širi društvenim mrežama, izazvao je ogromnu pažnju javnosti zbog tvrdnji da navodno prikazuje pripadnike Oružanih snaga Ukrajine kako razmatraju scenario nalik događajima na Majdanu – ali ovoga puta u samom centru Budimpešte.

Autentičnost ovog snimka za sada nije zvanično potvrđena, ali, kako se navodi u pratećim informacijama, nije ni demantovana od strane organizacija koje se bave praćenjem i analizom ruskih propagandnih sadržaja. Upravo ta činjenica dodatno podgreva sumnje i interesovanje javnosti.

Prema onome što se može čuti u sadržaju snimka, govori se o organizaciji masovnog protesta u centru mađarske prestonice, uz detaljnu razradu načina na koji bi demonstranti mogli da izvrše pritisak na policijske snage i probiju bezbednosne kordone kako bi stigli do zgrade parlamenta.

U opisu koji prati snimak navodi se i brojka od približno 50.000 ljudi koji bi mogli da budu okupljeni na jednom mestu. Sagovornici na snimku, kako se tvrdi, procenjuju da lokacija nije identična Majdanu, ali da ima određene prednosti – pre svega uske prolaze i specifičnu konfiguraciju prostora koja bi mogla otežati policiji kontrolu mase.

U daljem toku razgovora, prema nezvaničnom prevodu, razmatra se i scenario u kojem bi na jednog policajca išlo i do deset demonstranata, sa ciljem da se bezbednosni kordoni probiju i omogući prodor ka institucijama vlasti, uključujući i samu zgradu parlamenta.

Takođe se pominje i mogućnost paljenja automobilskih guma, kako bi se stvorila dimna zavesa koja bi učesnicima omogućila lakše kretanje, ali i bolju procenu situacije na terenu – odnosno koji delovi centra grada su pod njihovom kontrolom.

Jedan od sagovornika na snimku, prema navodima, ocenjuje da bi takav scenario predstavljao „pravi horor“ za policiju, snajperske timove i specijalne jedinice. Upravo takve izjave dodatno pojačavaju utisak da se ne govori o spontanom okupljanju građana, već o unapred planiranoj i organizovanoj akciji sa potencijalno ozbiljnim posledicama po stabilnost.