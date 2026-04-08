U opširnom intervjuu za ruske medije, Zvezdin defanzivac Nair Tiknizjan govorio je o brojnim temama.

Između ostalog Jermen je pričao o budućnosti u klubu s Marakane, adaptaciji u Srbiji i Beogradu, treneru Stankoviću.

- Moj put je da igram fudbal. Što se tiče povratka u Rusiju, ne bi bilo sasvim pošteno da to odbijem u startu. Sve će da zavisi od okolnosti. Isto važi i za Evropu. Ali, za sada sam igrač Crvene zvezde, pred nama je završni deo sezone i to je sve o čemu razmišljam. Igranje u evropskim takmičenjima ostaje prioritet. Ali, opet, sve zavisi od okolnosti – rekao je bivši igrač Lokomotive iz Moksve.

Čini se da sada uživa u Beogradu.

- Prilično često me prepoznaju, jer sam Beograd nije posebno veliki grad, a ovde ima mnogo navijača Crvene zvezde. Moje ponašanje se uopšte ne menja. Nikada nisam odbio nijednu osobu za fotografisanje. Adaptacija nije bila teška. Srpski mentalitet je u osnovi veoma sličan ruskom. Naravno, postojala jezička barijera, ali moram da se zahvalim Crvenoj zvezdi. Pomogli su mi u mnogim stvarima i nastavljaju da mi pomažu do danas. Za suprugu Janu i mene se nimalo ne razlikuje jer smo prilično jednostavni ljudi. Većinu vremena provodimo kod kuće. Naravno, volimo da izlazimo na večere, u restorane, ali to se sada ne dešava često jer nas je troje: ja, Jana i naš mali sin, Leon. Tako da slobodno vreme provodimo sa njim. Tek nakon što on ode na spavanje, nas dvoje možemo da zajedno pogledamo neku seriju, večeramo, provodimo vreme zajedno i opuštamo se – otkrio je Nair i uporedio život u Moskvi i Beogradu:

- Moskva je velika metropola. Po mom mišljenju, to je jedan od najboljih gradova na svetu. Ali saobraćaj je užasan i provodite mnogo vremena samo krećući se po Moskvi. Čak i metro može biti težak i neudoban zbog ogromnih gužvi. U Beogradu je lakše u tom pogledu: to je veoma kompaktan grad, brzo se krećete, štedite vreme i više stvari obavite.

Imao je i jedno neprijatno iskustvo u Novom Pazaru kada su ga pljuvali sa tribina.

- Ne, nikada se nisam susreo sa takvim ponašanjem. Lopta je prešla preko aut linije, krenuo sam za njom, a iznad glave sam čuo karakterističan zvuk koji prethodi zvuku pljuvanja. Ali, pomislio sam u sebi: „Ne, neće“. I sekundu kasnije, pljuvačka mi je bila na potiljku. Naravno, ova situacija me je jako razbesnela i nakon što sam postigao gol, proslavio sam ga na svoj način. Na sreću, nisam imao više takvih incidenata. Ovde nema tvrdokornih navijača, već su više čudni. Verujem da su navijači Crvene zvezde među najlojalnijim i najstrastvenijim na svetu – tvrdi Tiknizjan.

Dotakao se i odnosa sa trenerom Dejanom Stankovićem, bivšim predvodnikom ruskog velikana Spartaka.

- Zahtevan. Što se tiče metodologije, nije prikladno da pričamo o tome. Ali ukratko, to je agresivan i dinamičan fudbal. Prihvatam zahteve trenera, koji su u potpunosti u skladu sa mojim stilom igre. Zato se tako dobro razumemo – ocenio je defanzivac Crvene zvezde.