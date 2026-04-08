Žestoka rasprava u hrvatskom Saboru pretvorila se u pravi politički obračun nakon što je poslanica Sandra Benčić iz stranke Možemo otvoreno prozvala premijera Andreja Plenkovića zbog rekordne inflacije u evrozoni, dovodeći u pitanje rezultate vladinih ekonomskih mera.

Obraćajući se premijeru, Benčićeva je poručila da Hrvatska trenutno nosi neslavnu titulu zemlje sa najvišom stopom inflacije u evrozoni, ističući da vlast uprkos ogromnim finansijskim sredstvima nije uspela da postigne očekivane rezultate.

- Danas nam dolazite kao rekorder, Hrvatska ima najveću stopu inflacije u evrozoni. Stalno dolazite i hvalite se kako ste uložili devet milijardi evra u pakete mera. I rekorder ste na nivou EU, a kakav je rezultat? Imate 25 milijardi evra na raspolaganju iz fondova EU i NPOO-a za jačanje otpornosti hrvatske privrede na spoljne inflatorne šokove, a kakav je rezultat? Uprkos potrošnji 34 milijarde evra, i dalje imamo najveću stopu inflacije i Hrvatska je najranjivija u celoj EU na spoljne inflatorne šokove – naglasila je Benčićeva.

Premijer Plenković odgovorio je da mu nije jasno odakle dolazi cifra od 34 milijarde evra, ističući da Hrvatska raspolaže sa oko 15 milijardi iz finansijske koverte Evropske unije, 10 milijardi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, milijardu iz Fonda solidarnosti, kao i dodatnim sredstvima iz prethodnog finansijskog okvira EU.

Govoreći o radu Vlade, Plenković je naglasio da je osnovni cilj bio očuvanje socijalne stabilnosti u periodu višegodišnjih kriza izazvanih spoljnim faktorima.

- U proteklih pet godina, za razliku od vas koji ste bili protiv deset paketa pomoći, naš zadatak bio je da očuvamo socijalnu koheziju. Zato su ti paketi bili sveobuhvatni i obuhvatili su sve građane – rekao je Plenković.

On je dodao da su rezultati vidljivi kroz ekonomske pokazatelje, ističući da je Hrvatska u tom periodu beležila dvostruki ili trostruki rast, da je broj osiguranika krajem marta dostigao 1.735.000, kao i da je nezaposlenost svedena na prirodni nivo.

- U Zagrebu danas imate svega oko 10.000 nezaposlenih, što je zanemarljiv broj – naveo je premijer.

Takođe je istakao da odgovornost za rast cena ne snosi isključivo Vlada, već da su i drugi akteri u privredi mogli da ublaže posledice krize bez dodatnog poskupljenja.

Rasprava je dodatno eskalirala kada je Benčićeva ponovo uzela reč i direktno izazvala premijera jednostavnim matematičkim pitanjem.

- Imate 25 milijardi iz EU, to ste i sami rekli. Tvrdite da ste dali još 9 iz budžeta. Koliko je 25 plus 9? Hajde, uzmite kalkulator – poručila je.

U nastavku izlaganja, Benčićeva je upozorila na socijalne posledice ekonomske politike, tvrdeći da su penzioneri danas dvostruko više izloženi riziku od siromaštva nego 2016. godine, kada je HDZ došao na vlast. Dodala je i da 50.000 porodica sa decom prima manje dečjeg dodatka nego ranije, kao i da su razlike između bogatih i siromašnih dodatno produbljene.

Sa druge strane, predstavnici HDZ-a uzvratili su kritikama na račun gradske vlasti Zagreba, navodeći da građani tog grada plaćaju najviše poreze i komunalne usluge u zemlji, kao i da je Zagreb jedini deo Hrvatske u kojem stopa rizika od siromaštva i dalje raste.