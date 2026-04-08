Evropa se našla pred novim bezbednosnim i političkim potresom nakon što su iz Sjedinjenih Američkih Država stigle informacije o značajnom vojnom i energetskom dogovoru sa Mađarskom.

Kako je saopštila Bela kuća, Mađarska planira da nabavi američke raketne sisteme HIMARS u vrednosti od čak 700 miliona dolara. Ova odluka dolazi kao rezultat nedavne posete američkog potpredsednika Džej Di Vensa Budimpešti, tokom koje su vođeni razgovori o unapređenju saradnje između dve zemlje.

Pored vojne saradnje, Sjedinjene Američke Države su dale saglasnost i da podrže Mađarsku u izradi inženjerske studije koja bi omogućila postavljanje novih malih modularnih nuklearnih reaktora. Ova inicijativa predstavlja važan korak u energetskom sektoru, jer bi omogućila Mađarskoj da dodatno ojača svoju energetsku nezavisnost.

Prema dostupnim informacijama, pomenuta studija trebalo bi da otvori put za kupovinu i izgradnju do deset malih modularnih reaktora, čime bi se značajno promenila energetska slika zemlje.

Ova dešavanja dolaze u trenutku kada je potpredsednik SAD Džej Di Vens boravio u dvodnevnoj poseti Mađarskoj, tokom koje je pružio podršku kampanji mađarskog premijera Viktora Orbana uoči izbora.

Sve zajedno, ovaj paket vojnih i energetskih dogovora ukazuje na produbljivanje odnosa između Vašingtona i Budimpešte, što bi moglo imati šire posledice po političku i bezbednosnu situaciju u Evropi.