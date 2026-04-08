Premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti poručio je danas da je saradnja sa NATO savezom ključna za dalje jačanje odbrambenih kapaciteta i produbljivanje strateškog partnerstva, naglašavajući da članstvo u Alijansi ostaje jedan od glavnih dugoročnih ciljeva Prištine, prenosi Ekonomija onlajn.

Govoreći tokom ceremonije primopredaje dužnosti direktora NATO Savetodavnog tima za vezu (NALT), Kurti je istakao da su bezbednosne strukture na Kosovu razvijane upravo kroz kontinuiranu i blisku saradnju sa NATO-om i državama članicama tog saveza.

Kako je naveo, Kosovske bezbednosne snage su danas, prema njegovim rečima, izgrađene kao profesionalna i pouzdana institucija koja se stalno unapređuje i razvija.

Kurti je posebno naglasio značaj Savetodavnog tima NATO, ocenjujući da je njegova uloga bila od presudnog značaja u jačanju kapaciteta bezbednosnih i odbrambenih struktura.

Prema njegovim rečima, kroz kontinuiranu stručnu pomoć, strateške smernice i svakodnevnu saradnju, NALT je imao direktan uticaj na unapređenje operativnih sposobnosti, razvoj demokratskog upravljanja i podizanje institucionalnih standarda.

On je ukazao i na to da u vremenu pojačanih globalnih bezbednosnih izazova koordinacija sa strateškim partnerima dobija dodatni značaj, dok prisustvo NATO snaga na Kosovu, kako tvrdi, ostaje ključni faktor stabilnosti i bezbednosti, prenosi Kosovo Online.

Kurti je jasno ponovio da je punopravno članstvo u NATO savezu strateški cilj tzv. Kosova i da dosadašnji napredak, kako ocenjuje, pokazuje da se ide u tom pravcu.

Posebnu zahvalnost uputio je dosadašnjem direktoru NALT-a, brigadnom generalu Svenu Langeu, ističući njegov doprinos unapređenju saradnje i razvoju bezbednosnih struktura.

Kako je naglasio, njegov angažman ostavio je trajan uticaj na razvoj Kosovskih bezbednosnih snaga i na konsolidaciju institucija zaduženih za odbranu.