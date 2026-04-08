Izraelski opozicioni poličar i šef stranke Ješ atida (Stranka budućnosti), Jair Lapid, nazvao je primirje između Izraela i Irana neviđenom katastrofom.

"U celoj našoj istoriji nikada nije bilo takve političke katastrofe. Izrael nije čak ni bio uključen u odluke koje se tiču fundamentalnih aspekata naše nacionalne bezbednosti. Vojska je ostvarila sve svoje ciljeve, javnost je pokazala neverovatnu otpornost, ali je Netanjahu pretrpeo politički poraz, strateški je propao i nije uspeo da postigne nijedan od ciljeva koje je sebi postavio", napisao je na društvenoj mreži X.

Kancelarija izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua saopštila je da Izrael podržava odluku američkog predsednika Donalda Trampa da obustavi napade na Iran na dve nedelje .

U sredu uveče, Bela kuća je objavila da su se SAD i Iran dogovorili o dvonedeljnom prekidu vatre.

