Iran pozitivno gleda na predlog Pakistana o dvonedeljnom prekidu vatre u ratu protiv Sjedinjenih Američkih država, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika.

Istovremeno, pozivajući se na portparolku Bele kuće Kerolajn Livit, Aksios je preneo da će američki predsednik uskoro dati svoj odgovor na predlog Pakistana.

Prethodno je pakistanski premijer Šehbaz Šarif pozvao Trampa da pomeri svoj rok za dogovor s Iranom za dve nedelje i zatražio od Teherana da u istom periodu otvori Ormuski moreuz, ocenjujući da tekući diplomatski napori obećavaju i da ih treba dovesti do kraja.

"Kako bi se diplomatija razvijala do kraja, iskreno molim predsednika Trampa da produži rok za dve nedelje", naveo je Šarif u objavi na društvenoj mreži X.

On je takođe pozvao Teheran da otvori Ormuski moreuz tokom iste dve nedelje "kao gest dobre volje".

Donald Tramp zapretio je ranije danas Iranu da će "čitava (jedna) civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da odblokira Ormuski moreuz.