Ministarstvo spoljnih poslova Izraela "oštro" je osudilo teroristički napad na izraelski konzulat u Istanbulu i zahvalilo se Turskoj jer je zaustavila naoružane napadače, preneli su danas izraelski mediji.

"Zahvaljujemo Turskoj što je zaustavila naoružane napadače. Cenimo brzu akciju turskih snaga bezbednosti u sprečavanju ovog napada", navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju se navodi da su izraelske diplomatske misije širom sveta bile izložene bezbrojnim pretnjama i terorističkim napadima.

"Teror nas neće odvratiti...", zaključuje se u saopštenju izraelskog ministarstva spoljnih poslova.