Astronauti Artemisa II imali su veoma emotivan momenat u Svemiru.

Imenovali su lunarnu „svetlu tačku“ po pokojnoj supruzi komandanta misije. Tim astronauta je predložio da se nazove „Kerol“, želeći da odaju trajnu počast pokojnoj supruzi komandanta Artemisa II Rida Vajzmana, Kerol Tejlor Vajzman, koja je umrla od raka 2020. godine u 46. godini.

Astronauti NASA-inog Artemisa 2 ušli su u istoriju kao ljudska posada koja se najdalje udaljila od Zemlje. Juče su odvojili trenutak da se prisete nekoga ko više nije sa nama.

Prethodni rekord udaljenosti držao je Apolo 13, koji je prešao 248.655 milja (400.171 kilometar) od Zemlje na najudaljenijoj tački svoje misije. Astronauti Artemisa 2 su upravo nadmašili taj broj, i obeležili rekord emotivnom posvetom sa suzama u očima.

„Pre nekoliko godina, započeli smo ovo putovanje u našoj bliskoj porodici astronauta i izgubili smo voljenu osobu“, rekao je Džeremi Hansen, astronaut misije Artemis 2. „Njeno ime je bilo Kerol: supruga Rida, majka Kejti i Eli.“

Supruga komandanta misije Artemis 2, Rida Vajzmana je tragično preminula od raka 2020. godine. Članovi posade su zajedno zatražili da se krater koji su identifikovali na Mesecu nazove po njoj.

Severozapadno od kratera Gluško na Mesecu, na istoj geografskoj širini kao i krater Om, nalazi se krater „Kerol“.

Hansen je krater nazvao „svetlom tačkom“ duž bliže strane Meseca koja se može videti sa Zemlje. Dok je njegov kolega iz posade govorio, Vajzman se nagnuo da stavi ruku na Hansenovo rame, dok su se svi članovi posade Artemide 2 zagrlili, piše Space.