Predsednik SAD Donald Tramp juče je zapretio da će pronaći i zatvoriti novinara koji je prvi izvestio o američkom vojniku koji čeka spasavanje nakon što je avion oboren u Iranu, ukoliko novinar ne otkrije svoj izvor.

Tramp, koji nije imenovao ni novinara ni medijsku kuću, tvrdi da je curenje informacija ugrozilo spasilačku misiju, piše Politiko.

Pretnja zatvorom

Govoreći iz Bele kuće, Tramp je rekao da je sporni izveštaj otkrio da je nakon pada lovačkog aviona F-15 u petak jedan pilot brzo spašen, ali da drugi oficir još nije pronađen.

Iako je nekoliko medija izvestilo o padu aviona, Tramp je najavio da će pronaći osobu koja je medijima pružila informacije.

- Otići ćemo do medija koji ih je objavio i reći: 'Ovo je pitanje nacionalne bezbednosti. Otkrijte izvor ili idete u zatvor - rekao je Tramp, dodajući da je osoba koja je podelila informacije „bolesna osoba“.

Dramatična operacija spasavanja

Dva člana posade aviona F-15E Strajk Igl katapultirala su se u petak nakon što su iranske snage oborile njihov avion.

Pilot je brzo spašen, ali je pokrenuta velika misija spasavanja za oficira za sisteme naoružanja. Prema Trampovim rečima, kada je oficir konačno pronađen, bio je „prilično teško povređen“ i „obilno je krvario“, te je sam prevenirao rane pre nego što je mogao da obavesti američke snage o svojoj lokaciji.

U operaciji spasavanja učestvovalo je 155 aviona, uključujući četiri bombardera, 64 lovca, 48 tenkera i 13 spasilačkih aviona, rekao je Tramp.

Oba spasavanja nazvao je „izvanrednim“, ali je ponovio da se „vrlo naporan rad obavlja kako bi se pronašao doušnik“.

„Doveli su misiju u veliku opasnost“

- U osnovi su rekli da jednog imamo, a drugi nedostaje - rekao je Tramp, tvrdeći da mediji nisu znali da neko nestaje dok im to nije rekao neidentifikovani izvor.

- Mislim da svi treba da shvate da su doveli misiju spasavanja u veliku opasnost - rekao je.

Zbog tog izveštavanja, nastavio je Tramp, „ceo Iran je znao da se pilot negde na njihovom tlu bori za život“, što je spasilačku misiju učinilo „mnogo težom operacijom“.

- Iran je, kao što ste svi videli, objavio veliko obaveštenje i ponudio veoma visoku nagradu svakome ko zarobi pilota - rekao je.

- Dakle, sa neprijateljskom, veoma sposobnom, veoma dobrom, ali i veoma zlobnom vojskom, imali smo milione ljudi koji su pokušavali da ga pronađu za nagradu - naveo je.

Novinari bez federalne zaštite izvora

Dok mnoge države i Vašington imaju zakone koji štite izvore novinara, takva zaštita ne postoji na federalnom nivou.

Vlada može da primora novinare da otkriju svoje izvore ako se informacije smatraju kritičnim za nacionalnu bezbednost.

U jednom značajnom slučaju, novinarka Njujork tajmsa Džudit Miler provela je mesece u zatvoru 2005. godine zbog nepoštovanja suda, jer je odbila da otkrije ko joj je 2003. godine dojavio Valeri Plejm kao tajnog agenta CIA.

Puštena je nakon što je otkrila da je to bio Skuter Libi, tadašnji šef kabineta potpredsednika Dika Čejnija, tvrdeći da joj je on dao dozvolu za to.

Nije jasno koliko će dugo trajati rat, koji je sada u sedmoj nedelji. Tramp je ovog vikenda zapretio da će „pustiti da se razbukti pakao“ napadom na civilnu infrastrukturu u regionu ako Iran ne pristane na sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

