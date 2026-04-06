"Države moraju poštovati i obezbediti poštovanje pravila ratovanja i u onome što govore i u onome što rade. Svet ne može podleći političkoj kulturi koja daje prioritet smrti nad životom", rekla je Špoljarić u saopštenju, koje prenosi Rojters.

Ona je navela da namerne pretnje, u retorici ili akciji, protiv bitne civilne infrastrukture i nuklearnih postrojenja ne smeju postati nova norma u ratovanju.

U saopštenju MKCK-a pominje se sukob na Bliskom istoku, ali nije navedeno ime nijedne vlade.

U svom najnovijem ultimatumu Iranu, Tramp je zapretio da će napasti iranske elektrane i mostove ukoliko se do kraja sutrašnjeg dana ne postigne sporazum koji bi omogućio pokretanje saobraćaja kroz Ormuski moreuz, koji je vitalna ruta za međunarodno snabdevanje naftom i gasom.