- Uznemirila nas je retorika sadržana u toj objavi na društvenim mrežama, koja je uključivala pretnje američkim napadima na elektrane, mostove i drugu infrastrukturu - rekao je Dižarik.

On je napomenuo da bi takvi udari „predstavljali kršenje međunarodnog prava“.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da je odgovor Teherana na predlog Vašingtona značajan, ali se ipak ne može smatrati dovoljnim.

U najnovijim pretnjama izrečenim na konferenciji za novinare, Donald Tramp je rekao da bi Iran mogao biti "uništen“ za jednu noć i rekao da bi ta noć "mogla“ biti utorak uveče.