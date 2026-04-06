Američki predsednik Donald Tramp rekao je da "ne može da se nosi" sa 200 godina istorije u preostalom vremenu svog mandata i da neće izvršiti invaziju na Kanadu.

Donald Tramp je izjavio da neće izvršiti invaziju na Kanadu, nakon što je ranije više puta pretio da će tu zemlju pretvoriti u "51. saveznu državu" SAD.

Američki predsednik je doveo u pitanje da li Kanađani i dalje priznaju Čarlsa III kao svog šefa države dok je razmatrao "problem"“ preuzimanja teritorije tokom ostatka svog mandata.

"Pretpostavljam da Kanađani imaju 200 godina istorije i sve to 'Oh, Canada'. Ne možete to rešiti za tri i po godine. Pretpostavljam da se to neće dogoditi", rekao je Tramp.