Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su danas "hitno upozorenje" Irancima da ne putuju vozom kroz svoju zemlju do večeras.

"Dragi građani, radi vaše bezbednosti, molimo vas da se od ovog trenutka do 21 po iranskom vremenu, uzdržite od putovanja vozom preko Irana. Vaše prisustvo u vozovima i u blizini železničkih pruga dovodi vaše živote u opasnost", rekao je portparol IDF potpukovnik Kamal Penhasi, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac u ponedeljak je rekao da je IDF-u naloženo da "nastavi da udara punom snagom nacionalnu infrastrukturu iranskog terorističkog režima".

