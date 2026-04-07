Tramp je zapretio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da unište mostove i elektrane širom Irana, što bi, prema procenama, imalo teške posledice po civilno stanovništvo i moglo da izazove odmazdu u regionu.

Istovremeno, posrednici iz Pakistana, Egipta i Turske pokušavaju da spreče eskalaciju i pomognu u postizanju dogovora ili makar odlaganju roka za eventualni napad.

Jedan visoki zvaničnik administracije rekao je za Aksios da bi Tramp mogao da odloži odluku ako proceni da postoji napredak u pregovorima, ali da je konačna odluka isključivo na njemu.

Zvaničnici odbrane, međutim, izrazili su sumnju da će do produženja roka doći.

Prema izvorima upoznatim sa razgovorima, Tramp je u poslednjim danima razmatrao planove za napade na iranske mostove i elektrane, nazivajući moguću operaciju "Dan infrastrukture".

Njegov pregovarački tim, u kojem su potpredsednik SAD-a Džej Di Vens, izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, smatra da bi trebalo da se pokuša da se postigne dogovor dok za to još postoji prostor.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, lideri Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i senator Lindzi Grejam, pozivaju Vašington da ne pristane na prekid vatre bez značajnih ustupaka Teherana, poput ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza ili odustajanja od visoko obogaćenog uranijuma.

Iran je u međuvremenu dostavio odgovor od 10 tačaka na mirovne predloge, koji je jedan američki zvaničnik opisao kao "maksimalistički", ali u Beloj kući se to tumači kao pregovaračka taktika, a ne kao potpuno odbijanje.

Posrednici su upozorili da proces donošenja odluka u Iranu ide sporo i da bi za postizanje napretka moglo da bude potrebno dodatno vreme.

Tramp je na konferenciji za novinare rekao da bi "cela zemlja mogla da bude uništena za jednu noć", ali je dodao da pregovori i dalje napreduju i da druga strana pokazuje spremnost za razgovor.

Prema izvorima, plan za zajedničku američko-izraelsku bombardersku kampanju protiv iranskih energetskih postrojenja već je pripremljen i mogao bi da bude sproveden ukoliko predsednik SAD-a izda naređenje, prenosi Tanjug.

