Najviše pažnje privlači činjenica da je od ukupno 133 uhapšena vozača, čak 63 lišeno slobode upravo u Podgorici, što ovu sredinu izdvaja kao mesto sa najviše registrovanih prekršaja tokom vikenda.

U istom periodu evidentirano je 46 saobraćajnih nezgoda. Iako nije bilo smrtno stradalih, sedam osoba zadobilo je teške telesne povrede, dok je 15 lica lakše povređeno.

Službenici saobraćajne policije podneli su 307 prekršajnih prijava i izdali 2.170 prekršajnih naloga. Privremeno su oduzeta 23 para registarskih oznaka, a isti broj vozila isključen je iz saobraćaja.

Kada je reč o razlozima hapšenja, 41 vozač uhapšen je zbog vožnje pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1 promila ili odbijanja alkotestiranja, 26 zbog prisustva opojnih droga ili odbijanja testiranja, dok je 66 vozača lišeno slobode zbog drugih težih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Pored Podgorice, veći broj hapšenja zabeležen je i u Bijelo Polje gde je uhapšeno 15 vozača, zatim u Nikšić sedam, dok je u Budva i Herceg Novi lišeno slobode po šest vozača.

Nadležni najavljuju nastavak pojačanih kontrola i apeluju na vozače da poštuju propise, posebno kada je reč o alkoholu i psihoaktivnim supstancama.

