Američki predsednik Donald Tramp obratio se novinarima u Beloj kući, gde je, odgovarajući na pitanje šta bi poručio Amerikancima koji se protive ratu, izjavio da su oni "glupi".

- To je zato što se u ovom ratu radi o jednoj stvari, a to je da Iran ne može da ima nuklearno oružje - izjavio je Tramp.

On je potom poručio da Sjedinjene Američke Države "brišu Iran sa lica zemlje".

- Mrzim što to radim, ali mi ga brišemo - rekao je novinarima.

- Neće imati mostove, neće imati elektrane. Neće imati ništa. Neću ići dalje jer postoje i druge stvari koje su gore od tih - dodao je američki predsednik.

Nastavio je u istom tonu:

- Nafta je tu da se uzme, ne mogu ništa da urade povodom toga - rekao je Tramp, govoreći o ogromnim iranskim rezervama nafte.

- Nažalost, američki narod bi voleo da vidi naš povratak kući. Da je do mene, uzeo bih im svu naftu, zadržao je i zaradio mnogo novca - izjavio je on.

Američki predsednik je naveo i da je njegova administracija slala oružje kako bi pomogla iranskim demonstrantima tokom ranijih protesta.

- To je trebalo da ode narodu kako bi mogli da uzvrate tim siledžijama. Znate li šta se desilo? Ljudi kojima je oružje poslato su ga zadržali, rekavši: ‘Kakav lep pištolj, mislim da ću ga zadržati’. Veoma sam uznemiren zbog određene grupe ljudi i oni će za to platiti visoku cenu - rekao je Tramp.

Nije precizirao na koga se tačno odnose njegove tvrdnje, ali je ranije naveo da je reč o Kurdima.

Na pitanje novinara ima li neku poruku za Kurde Tramp je rekao:

- Oni su idioti i lopovi i platiće zbog toga.

Govoreći o daljem toku sukoba, Tramp je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju više opcija.

- Mogli bismo da odemo odmah i trebalo bi im 15 godina da obnove ono što su imali. Mogli bismo da odemo odmah, ali želim da ovo završim do kraja - rekao je on, ponovivši da Iran ne može da ima nuklearno oružje.

Iran je više puta negirao da razvija nuklearno oružje, uprkos tvrdnjama američkih zvaničnika.

Tramp je komentarisao i iranski predlog za okončanje sukoba, ocenivši da nije dovoljan.

Rekao je da je rok za odgovor utorak u 20 časova po istočnom američkom vremenu (sreda u 2 časa po srednjoevropskom vremenu) konačan, kao i da je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza jedan od ključnih uslova.

- To je značajan korak, ali nije dovoljno dobar - poručio je Tramp.

- Rat bi mogao da se završi veoma brzo ako urade ono što moraju. Oni znaju šta treba da urade. Mislim da su pregovarali u dobroj veri - zaključio je američki predsednik.

"Piloti se dobro oporavljaju"

Izjavio je da se dvojica pilota čiji je borbeni avion srušen iznad Irana vrlo dobro oporavljaju.

"On je stvarno dobro", rekao je Tramp o pilotu koji se više od jednog dana skrivao u Iranu pre nego što je spasen u rizičnoj operaciji.

Drugi član posade spasen je ubrzo nakon pada aviona.

"Obojica se vrlo dobro oporavljaju, obojica su bili povređeni i sada su dobro".

"Iranci žele da čuju bombe, jer žele da budu slobodni!"

On veruje da bi se iranski narod suprotstavio režimu kada bi imao pristup oružju. Iranski narod će se pobuniti čim bude siguran da neće biti ubijen i čim bude mogao doći do oružja, rekao je Tramp novinarima na marginama vaskršnjeg događaja u Beloj kući.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, Iran ne bi izdržao ni dve sekunde kada bi građani bili naoružani. Tramp je utvrdio i da iranski građani žele da čuju bombe jer žele da budu slobodni.

"Borimo se za njih, borimo se za njihovu budućnost, i mogu vam reći, to mi je jasno rečeno - vreme kada su Iranci najnezadovoljniji je kada bombardovanje prestane", rekao je on. Američki predsednik ponovio je da želi što brži završetak sukoba i poručio da želi to da završi.

"Psovao sam da bih naglasio poruku!"

Takođe, rekao je da je u svojoj vaskršnjoj objavi na društvenoj mreži Trut sošal koristio psovke kako bi naglasio poruku. Tramp je na Vaskrs napisao da će utorak biti dan elektrana i mostova, sve u jednom, u Iranu, i zapretio Teheranu da otvori Ormuski moreuz.

- Otvorite taj j***** moreuz ili ćete živeti u paklu - samo gledajte - poručio je tada.

Na pitanje novinara tokom današnjeg vaskršnjeg događaja u Beloj kući zašto je koristio vulgaran rečnik, Tramp je odgovorio da je to uradio samo da bi naglasio poentu i dodao da misli da su to već čuli.

"Ovo je trebalo da urade Obama, Klinton, oba Buša"

Na pitanje šta poručuje onima koji kažu da bi gađanje elektrana moglo biti ratni zločin, Tramp je odgovorio: "Nisam zabrinut zbog toga. Znate li šta je ratni zločin? Dopuštanje bolesnoj zemlji sa dementnim vođstvom da poseduje nuklearno oružje."

- Da sam dozvolio da se to dogodi, kao što je učinilo sedam drugih predsednika – znate, mnogi od njih nezvanično i iza kulisa govore da je ovo trebalo uraditi odavno. Svaki od tih predsednika je to trebalo da učini i zapravo mi, kao što znate, nezvanično odaju veliko priznanje jer nisu imali hrabrosti da to kažu javno - izjavio je Tramp.

Američki predsednik je zaključio da je ovo bio zadatak koji je trebalo da završe njegovi prethodnici: "Ovo je trebalo da urade Obama, Klinton i Buševi."

Vens se uključuje u pregovore sa Iranom?

Dodao je da bi potpredsednik mogao da se uključi u direktne pregovore o okončanju rata sa Iranom. Na pitanje novinara o mogućnosti sastanka uživo, Tramp je rekao da potpredsednik Džej Di Vens "može biti" deo takvih razgovora.

Dodao je da Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner već razgovaraju sa posredničkim državama o ratu sa Iranom. "Svi su usklađeni i svi razgovaraju zajedno", rekao je Tramp.

"Jedini ja odlučujem o eventualnom prekidu vatre"

Smatra da je on jedini koji će odlučiti o eventualnom prekidu vatre u ratu sa Iranom.

"Jedini koji će odrediti prekid vatre sam ja“, rekao je Tramp novinarima na marginama vaskršnjeg događaja u Beloj kući.