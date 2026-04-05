Građanski pokret URA je jedina iskrena opozicija i jedina iskrena građanska alternativa u Crnoj Gori, tvrdi lider ovog pokreta Dritan Abazović.

“Vrlo sam ponosan što smo ostali dostojanstveni. Mi želimo da menjamo stvari na bolje. Ko god želi da gradimo društvo pomirenih, srećnih i bogatih ljudi, dobrodošao je u URA”, poručio je Abazović u emisiji “Minula nedelja” na Aplus televiziji.

Bivši premijer je komentarisao političke prilike u Crnoj Gori, istakavši da “ko želi da koriguje ovaj nesposobni Pokret Evropa sad, srećno mu bilo”.

“Sigurno se neće proslaviti. Takođe, ko želi da revitalizuje ovaj DPS, neka je njima srećno, a ko želi da bude deo projekata koji nemaju veze sa nacionalnim interesima Crne Gore i njima neka je srećno. Imaju ove partije desničarske”, predočio je Abazović.