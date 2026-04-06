Moskva je izdala posebno upozorenje baltičkim državama u vezi sa njihovom odlukom da otvore svoje nebo za prelete ukrajinskih dronova tokom napada na Rusiju.

"Ako ovi režimi, ove zemlje, budu razumne, poslušaće. U suprotnom, suočiće se sa posledicama",izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.



Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio da baltički region trenutno karakteriše atmosfera napetosti usled agresivne politike priobalnih evropskih zemalja.

Prema njegovim rečima, Rusija će čvrsto braniti svoje interese na Baltiku.

"Rusija je baltička zemlja. Odlučna je da čvrsto zastupa i brani svoje legitimne interese u ovom regionu", istakao je Peskov, dodajući da mnoge evropske države preduzimaju provokativne korake na Baltiku, što je, kako je rekao, "potpuno očigledna realnost".