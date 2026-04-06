Svet
ON JE MOGUĆI UČESNIK PREGOVORA Tramp otkrio koga bi mogao da odredi za razgovor sa Iranom
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi američki potpredsednik Džej Di Vens mogao da učestvuje u direktnim pregovorima o okončanju rata s Iranom, navodeći da američki zvaničnici već vode razgovore sa posredničkim državama.
Tramp je, navodi CNN, potvrdio da potpredsednik Vens, specijalni izaslanici SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner razgovaraju sa posredničkim državama o sukobu sa Iranom.
"Svi su usaglašeni i svi zajedno razgovaraju", rekao je Tramp novinarima tokom uskršnje manifestacije u Beloj kući.
Prema ranijem izveštaju CNN-a, Pakistan, Egipat i Turska posreduju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali su indirektni pregovori prošle nedelje zastali, dok su napori za organizovanje direktnog sastanka, kako se navodi, obustavljeni.
Komentari (0)