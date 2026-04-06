Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi američki potpredsednik Džej Di Vens mogao da učestvuje u direktnim pregovorima o okončanju rata s Iranom, navodeći da američki zvaničnici već vode razgovore sa posredničkim državama.

Tramp je, navodi CNN, potvrdio da potpredsednik Vens, specijalni izaslanici SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner razgovaraju sa posredničkim državama o sukobu sa Iranom.

"Svi su usaglašeni i svi zajedno razgovaraju", rekao je Tramp novinarima tokom uskršnje manifestacije u Beloj kući.

Prema ranijem izveštaju CNN-a, Pakistan, Egipat i Turska posreduju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali su indirektni pregovori prošle nedelje zastali, dok su napori za organizovanje direktnog sastanka, kako se navodi, obustavljeni.