Pre udara, grupa Palestinaca se sukobila sa pripadnicima milicije koju podržava Izrael, koji su, kako su rekli, napali školu u pokušaju da otmu više osoba, prenosi Rojters, pozivajući se na izjave lekara i lokalnog stanovništva.

Nakon sukoba između pripadnika milicije koju podržava Izrael i Palestinaca koji su smešteni u školi, istočno od izbegličkog kampa Magazi u centralnom delu Pojasa Gaze, izraelski dronovi su ispalili dve rakete na to područje.

Lekari su kazali da je ranije danas u izraelskom vazdušnom napadu ubijen jedan Palestinac i da je ranjeno je jedno dete, koji su se u tom trenutku nalazili na motociklu.

Prema izjavama lekara, izraelske snage su danas ubile još jednog Palestinca, kada su otvorile vatru na vozilo u centru Gaze.

Palestinska militantna grupa Hamas, koja upravlja Gazom od 2007. godine, i Izrael razmenili su optužbe za krivicu za kršenje primirja koje je stupilo na snagu u oktobru prošle godine.

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je od početka primirja u izraelskim udarima stradalo najmanje 700 ljudi, dok Izrael navodi da su četiri vojnika ubili militanti u Gazi u istom periodu.