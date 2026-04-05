Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (MO UAE) objavilo je danas da je protivvazdušna odbrana UAE dejstvovala na devet balističkih, jednu krstareću raketu i 50 bespilotnih letelica lansiranih iz Irana.

U objavi na svom X nalogu MO UAE je navelo da je od početka iranskih napada, protivvazdušna odbrana UAE dejstvovala na ukupno 507 balističkih raketa, 24 krstareće rakete i 2.191 bespilotnu letelicu.

"U proteklih nekoliko sati nije bilo prijavljenih žrtava ni povređenih. Od početka očiglednih iranskih napada, stradale su dva državljana UAE i jedan državljanin Maroka i 10 stranih državljana iz Pakistana, Nepala, Bangladeša, iz okupiranih palestinskih enklava, iz Indije i Egipta", navodi se u X objavi MO UAE.

Dodaje se da je ukupan broj povređenih dostigao 217 ljudi različitih nacionalnosti, uključujući Emiraćane, Egipćane, Sudance, Etiopljane, Filipince, Pakistance, Irance, Indijce, Bangladešane, Šrilančane, Azerbejdžance, Jemene, Uganđane, Eritrejce, Libance, Avganistance, Bahreince, Komorce, Turke, Iračane, Nepalce, Nigerijce, Omance, Jordanace, Palestince, Ganjane, Indonežane, Šveđane, Tunižane, Marokance i Ruse.

"Ministarstvo odbrane je i dalje potpuno spremno da se nosi sa svim pretnjama i da se čvrsto suprotstavi svemu što ima za cilj da potkopa bezbednost zemlje i to na način koji osigurava zaštitu suvereniteta, bezbednosti i stabilnosti i štiti njene interese i nacionalne kapacitete", poručuje se u X objavi MO UAE.