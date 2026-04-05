Stotine benzinskih pumpi, uglavnom u ruralnim delovima zemlje, u subotu ostale bez goriva zbog poremećaja u snabdevanju izazvanih ratom u Iranu.

Bouen je poručio da građani mogu slobodno da putuju i provedu Uskrs sa porodicom, ali je istovremeno apelovao da ne prave zalihe goriva veće nego što im je zaista potrebno.

- Uskrs je veoma posebno vreme za veru i porodicu. Podstičemo ljude da se drže svojih planova, posete porodicu i naprave pauzu, ali nemojte uzimati više goriva nego što vam je potrebno - izjavio je australijski ministar energetike Kris Bouen.

Australija, koja uvozi oko 90 odsto goriva, suočila se sa lokalnim nestašicama dok rat na Bliskom istoku nastavlja da remeti energetske tokove. Sukob u Iranu, koji je ušao u šestu nedelju, dodatno je povećao pritisak na snabdevanje širom zemlje.

Nestašica goriva u Australiji pogodila stotine pumpi

Prema rečima Krisa Bouena, najveći pritisak trenutno je na dizel, a ukupno 312 od oko 8.000 benzinskih stanica u Australiji ostalo je bez tog goriva.

On je naglasio da se većina pogođenih pumpi nalazi u ruralnim krajevima, gde doprema novih količina traje duže nego u velikim gradovima.

Zbog toga su pojedini građani već počeli da menjaju ili otkazuju planove za uskršnji produženi vikend, strahujući da bi problemi sa snabdevanjem mogli da potraju.

Australija ima ograničene rezerve benzina i dizela

Australijski ministar energetike saopštio je da zemlja trenutno raspolaže zalihama benzina za 39 dana, dizela za 29 dana i kerozina za 30 dana.

Ti podaci dodatno su pojačali pažnju javnosti, jer pokazuju koliko Australija zavisi od uvoza u trenutku kada globalni sukobi utiču na tržište energenata i lance snabdevanja.

Pošto Australija većinu goriva nabavlja iz uvoza, svaki ozbiljniji poremećaj na Bliskom istoku brzo se odražava i na domaće tržište.