Italijanska kompanija ITA Airways uvodi posebnu zonu gde vlasnici mogu da sede pored svojih ljubimaca
Iako mnoge oblasti postaju sve prijateljskije prema kućnim ljubimcima, putovanje sa psom i dalje može biti izazov. Većina avio-kompanija insistira da psi lete u kavezima unutar prostora za teret, što mnogi vlasnici izbegavaju zbog stresa koji takvo iskustvo izaziva njihovim ljubimcima.
Međutim, jedna evropska avio-kompanija je odlučila da promeni pravila i dozvoli većim psima da ostanu u kabini aviona, stvarajući posebnu zonu gde vlasnici mogu da sede pored svojih voljenih četvoronožnih prijatelja. Ova promena bi mogla da podstakne druge prevoznike da slede taj primer.
Vlasnici će morati da kupe dodatnu kartu
Od letnje sezone 2026. godine, italijanska nacionalna avio-kompanija ITA Airways će dozvoliti psima težine do 30 kilograma da putuju u kabini sa svojim vlasnicima na odabranim domaćim letovima.
Odluka dolazi nakon što je Italijanska agencija za civilno vazduhoplovstvo (ENAC) prošle godine ažurirala svoje propise, otvarajući put avio-kompanijama da prihvate veće pse u kabine.
Iako kompanija još nije objavila sve detalje i cene, očekuje se da će vlasnici morati da kupe dodatno sedište za svog ljubimca. Verovatno će u kabini postojati poseban, odvojen prostor za putnike sa psima, kao i ograničenje broja životinja po letu, koji će biti oko šest.
Psi će morati da vezuju pojaseve
Prema smernicama ENAC-a, psi će morati da imaju evropski pasoš za kućne ljubimce ili zdravstveni sertifikat. Takođe će morati da nose sigurnosne pojaseve tokom poletanja, sletanja i turbulencija. Da bi se pas smestio, vlasnici će morati da obezbede poseban dodatak za sedište koja se može bezbedno pričvrstiti za sedište aviona.
ITA Airways već ima zabranu prevoza brahicefalnih rasa pasa i mačaka u prtljažniku, kao što su buldozi, mopsi i bokseri, pa se očekuje da će se ova zabrana proširiti i na kabinu. Zabrana je uvedena zbog respiratornih problema kojima su sklone rase sa kratkim njuškama.
Ova praksa je suprotna pravilima većine velikih avio-kompanija, koje imaju stroge zahteve za letenje sa psima. Osim ako se ne radi o sertifikovanom psu pomoćniku, kućni ljubimac mora da leti u prtljažniku ili da ostane kod kuće. Neke evropske kompanije, poput Er Fransa, dozvoljavaju manje životinje do osam kilograma u kabini, ali one moraju da provedu ceo let u nosaču ispod sedišta.
Međutim, promene se polako vide.I druge avio-kompanije su uvele ograničene opcije rezervacije sedišta za kućne ljubimce. Uglavnom odluka ITA Ervejza predstavlja značajan korak ka udobnijem putovanju i za kućne ljubimce i za njihove vlasnike, piše Mirror.
